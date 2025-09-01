خنشلة: تفكيك ثلاث شبكات إجرامية وحجز أزيد من 22 ألف قرص مهلوس

تمكنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، خلال ثلاث عمليات منفصلة. من تفكيك ثلاث شبكات إجرامية وتوقيف أربعة أشخاص، مع حجز ما يفوق 22 ألف كبسولة مهلوسة ومبالغ مالية معتبرة.

وحسب بيان أمني، فإن العملية الأولى نفذت من طرف الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بششار. أسفرت عن توقيف شخصين في العقد الثالث من العمر على متن مركبتين سياحيتين قادمتين من إحدى الولايات الجنوبية. مع ضبط 11.400 كبسولة من المؤثرات العقلية، وحجز مبلغ مالي يقدر بـ 29 مليون سنتيم و8.000 دج من عائدات الترويج.

أما العملية الثانية، فقد قادتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأولاد رشاش، بعد تتبع مركبة يقودها شاب في العقد الثاني من العمر. حيث تم توقيفه وحجز 3.600 كبسولة مهلوسة، إضافة إلى استرجاع المركبة المستعملة في العملية.

وفي العملية الثالثة، أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخنشلة شخصاً خمسينياً كان بصدد نقل كمية من المؤثرات العقلية باتجاه إحدى الولايات مروراً بخنشلة. كما أسفرت العملية عن ضبط 7.258 كبسولة، ومبلغ مالي قدره 20 ألف دج. بالإضافة كذلك إلى حجز المركبة المستعملة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

كما تأتي هذه العمليات، وفق المصدر ذاته، في إطار إستراتيجية مصالح الأمن الرامية إلى محاربة شبكات الترويج والتهريب، وحماية المجتمع من مخاطر المؤثرات العقلية التي تستهدف شريحة واسعة من الشباب.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور