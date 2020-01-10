خنشلة.. تفكيك شبكة مختصة في استيراد وبيع المؤثرات العقلية

فككت، عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، مجموعة إجرامية مختصة في استيراد وبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.

وحسب ما أفادت به اليوم الجمعة، خلية الاتصال لأمن الولاية، فإن حيثيات العملية تعود إلى ورود معلومات إلى عناصر هذه الفرقة.

تفيد بأن مجموعة أشخاص بصدد نقل شحنة من المؤثرات العقلية من ولاية خنشلة إلى ولاية قسنطينة على متن مركبة سياحية.

تم على إثرها وضع خطة أمنية ونصب حاجز أمني بطريق أم البواقي، حيث كللت العملية بتوقيف ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولاية قسنطينة.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم توقيف شريكين آخرين للأشخاص الثلاثة الموقوفين ينحدران من ولاية خنشلة على متن مركبة سياحية.

ليتم تحويل جميع الموقوفين رفقة المركبتين إلى مقر الفرقة لإخضاع السيارتين للتفتيش الذي مكن من العثور على 189 قرص مهلوس.

كما ضبط بحوزة المشتبه فيهم مبلغ 49 ألف و 500 د.ج يمثل عائدات البيع غير المشروع للمؤثرات العقلية.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم الخمسة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة.