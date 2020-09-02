خنشلة.. تنصيب لجنة ولائية للإصغاء إلى المستثمرين وحاملي المشاريع

اشرف مساء اليوم الاربعاء، الأمين العام لولاية خنشلة على تنصيب الخلية الولائية للإصغاء إلى المستثمرين وحاملي المشاريع وتوجيههم ومرافقتهم.

اللجنة تأتي في اطار ازالة الصعوبات والعراقيل البيروقراطية، مرافقة و توجيه المستثمرين، حاملي المشاريع لايجاد الحلول المستدامة والمكيفة.

حفل التنصيب جرى بحضور مدراء المجلس الولائي المعنيين على غرار الصناعة والمناجم، املاك الدولة، مديرية التقنين والشؤون العامة والموارد المائية.

كما حضر حفل التنصيب مدراء الصحة والسكان، النقل، البيئة، التجارة، السياحة والصناعات التقليدية، المصالح الفلاحية، الطاقة، الغابات، السكن، التعمير، الهندسة المعمارية والبناء، مسح الأراضي، المخافظة العقارية.

وسيتم تخصيص يوم لإستقبال المستثمرين وحاملي المشاريع لأجل الإصغاء إليهم ومرافقتهم وكذا تذليل العقبات من أمامهم.