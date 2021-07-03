خنشلة: توزيع أزيد من 2500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ

أشرف والي ولاية خنشلة علي بوزيدي على توزيع 2522وحدة سكنية بكل الصيغ عبر مختلف بلديات الولاية وهذا بمناسبة الإحتفالات المخلدة للذكرى 59 لعيد الإستقلال و الشباب.

وعليه فسيتم توزيع 1661وحدة سكنية عمومية إيجارية لكل من بلدية بوحمامة ‘عين الطويلة‘ ششار، كما سيتم 80قطعة أرضية ببلدية الرميلة بالإضافة إلى 280 إعانة سكن ريفي و كذا 500سكن ترقوي مدعم.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة قال والي الولاية أن مشاركة المواطنين فرحتهم في هذا اليوم العزيز علي قلوب كل الجزائريين تعكس إرادة الدولة إزاء مواصلتها الرامية لتلبية حاجيات المواطنين سيما الفئات الهشة و المواطنين القاطنين بالمناطق النائية.