خنشلة: توقيف أربعة أشخاص من بينهم إمرأة وحجز كمية من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح الأمن بولاية خنشلة من توقيف أربعة أشخاص من بينهم إمرأة وحجز كمية من المؤثرات العقلية.

حيثيات القضية تعود إثر دوريات شرطية لعناصر الفرقة على مستوى أحياء وشوارع مدينة خنشلة.

أين لفت إنتباههم مجموعة من الأشخاص أثنين منهم دخلا في شجار عنيف، مما إستلزم تدخل عناصر الشرطة لفض الشجار.

وقد تم إخضاع مركبتين لعملية تفتيش، أين تم العثور بإحداهما على 180 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين اجنبية المنشأ.

كما تم العثور على مبلغ مالي قدره 148000دينار.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيقتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة.

و قد أصدر في حقهم حكم يقضي بإيداع المشتبه فيهم الأربعة بالمؤسسة العقابية بخنشلة.