خنشلة: توقيف ثلاث أشخاص وحجز أزيد من 29 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر أمن دائرة ششار والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ششار بأمن ولاية خنشلة، من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم وحجز 29983 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود إلى معلومات مؤكدة مفادها قدوم مركبتين محملتين بكمية معتبرة من المؤثرات العقلية بصدد الدخول إلى ولاية خنشلة. إستغلالا لذلك تم رصد و توقيف المركبتين. الأولى شاحنة محملة باليقطين يقودها شخص في العقد الرابع من العمر. والمركبة الثانية سيارة سياحية يقودها شخص في العقد الثالث من العمر. كان برفقته صاحب الشاحنة الأولى.

كما تم تحويل المركبيتن إلى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ششار بخنشلة. وبحضور وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار عملية التفتيش الدقيق. التي مكنت من العثور على علبتين من الحجم الكبير بها علب صغيرة من دواء من نوع بريقابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي بهما 29983 كبسولة. بعد تفتيش الأشخاص والمركبات تم العثور على مبلغ مليون وثمانية عشر الف دينار جزائري 101800.000 دج. بالإضافة كذلك إلى حجز خمسة هواتف نقالة. ليتم وضع المشتبه فيهم بغرفة التوقيف للنظر إلى غاية إستكمال التحقيق و تقديمهم أمام النيابة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم. بموضوع جنحة حيازة وإقتناء وتوزيع أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا. جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة التهريب بإستعمال وسيلة نقل. بموجبه قدموا أمام النيابة المحلية لدائرة الاختصاص بخنشلة.

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