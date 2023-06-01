خنشلة: توقيف شخصين متورطين في حيازة وترويج أجهزة للغش في الإمتحانات

سجلت محكمة خنشلة عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية، وفي إطار اليقظة بهدف ضمان السير الحسن للإمتحانات التي ستنطلق ابتداءا من الأسبوع المقبل.

يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة عن تسجيل قضيتين ضد (ض. ش) و(ش. ت) تتعلقان بالترويج لبيع أجهزة بلوتوث خفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإستعمالها في الغش.

بعد استكمال التحقيق الإبتدائي، تم بتاريخ 2023/06/01 تقديم المشتبه فيها أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة، ومتابعتهما قضائيا بموجب إجراءات المثول الفوري.

وصدر حكم في نفس اليوم ضد المتهم( ض. ش) قضى بمعاقبته بعام حبس نافذ مع اصدار أمر ايداعه بالجلسة. في حين تم تأجيل قضية المتهم (ش. ت) لجلسة 2023/06/06 مع اصدار امر بإيداعه الجلسة.