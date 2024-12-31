خنشلة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 6200 قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية خنشلة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة مسبوق قضائيا، بمدينة أولاد رشاش، بحوزته كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وتم حجز 6270 كبسولة من نوع (بريغابالين 300 ملغ) كانت موجهة لمدينة خنشلة. كما عثر بحوزته على مبلغ 18.000 دج من عائدات الترويج. بالإضافة إلى 10 ريال قطري.

كما تم التوصل لشريكه وتوقيفه بولاية مجاورة، يبلغ من العمر 29 سنة مسبوق قضائيا كذلك. ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.