خنشلة.. توقيف شخصين وحجز “زطلة” و200 مليون سنتيم

تمكنت مصالح أمن ولاية خنشلة، من توقيف شخصين، وحجز 3.773 كلغ من المخدرات ومبلغ مالي يقدر بـ200 مليون سنتيم.

وتعود حيثيات القضية، إثر ورود معلومات مفادها وجود جماعة إجرامية منظمة ذات بعد وطني.

وتبعا للتحقيقات المعمقة، أسفرت العملية عن توقيف مركبة محملة بالمواد المخدرة، قادمة من ولاية النعامة.

ليتم توقيف شخصين في العقد الثالث من العمر، وحجز 3.773 كلغ من المخدرات من نوع راتنج القنب الهندي تحمل علامة B2.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي مقدر بـ180.5000.00دج، أو ما يقارب 200 مليون سنتيم، بالإضافة إلى1170 أورو من مختلف الفئات.

وبعد إستكمال التحقيق، تم إداع المعنيين الحبس المؤقت، بالمؤسسة العقابية بخنشلة، بخصوص قضية جناية الحيازة والحصول والشراء قصد البيع والتنقل لمواد مخدرة بطريقة غير شرعية.