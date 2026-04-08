خنشلة.. توقيف شخصين وحجز كمية من الأقراص المهلوسة والمخدرات وسلاح ناري

أوقفت عناصر فرقة البحث والتدخل في خنشلة شخصين في العقدين الثاني والثالث من العمر، بتهمة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكنيهما بمدينة خنشلة، تم حجز 8124 قرصًا من المؤثرات العقلية، مع 8 صفائح مخدرات بوزن 819 غرامًا، كما تم حجز بندقية صيد عيار 16 ملم.

ليتم إنجاز ملفين جزائيين ضد المشتبه بهما وتقديمهما أمام النيابة المحلية. بعد استكمال التحقيق في القضية.