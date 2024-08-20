خنشلة: توقيف شخصين وحجز 5 كلغ من الكيف و400 حبة إكستازي

في عملية شرطية نوعية قام بها عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية خنشلة تم على إثرها توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة بمدينة خنشلة.

العملية مكنت من حجز 9.35 غرام كوكايين بالاضافة إلى 50 صفيحة مخدرات بوزن 5 كلغ مع 400 قرص إكستازي.

كما تم حجز سلاح أبيض ممثل في سكين و مبلغ 52000 دج من عائدات الترويج +توقيف شقيقه البالغ من العمر 28 سنة بتهمة عرقلة مهام الضبطية القضائية.

ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهما وتقديمهما أمام النيابة المحلية.