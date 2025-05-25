خنشلة: توقيف شخصين يمارسان السحر والشعوذة بالمحمل

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخارجي بالمحمل، التابعة لأمن ولاية خنشلة. من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في ممارسة طقوس السحر والشعوذة.

العملية جاءت إثر معلومات دقيقة تحصلت عليها مصالح الأمن، مفادها إستغلال شخصين لمسكنيهما الواقعين ببلدية المحمل لممارسة أنشطة الشعوذة والسحر. وبناءً على هذه المعطيات، تم إعداد خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهما، البالغين من العمر 57 و79 سنة، في ظرف وجيز.

وبعد استصدار الأذونات القانونية من الجهات القضائية المختصة، قامت عناصر الأمن بتفتيش مسكني الموقوفين. حيث تم ضبط وحجز مجموعة من الأدلة الخطيرة التي تؤكد تورطهما، من بينها أعشاب وعقاقير تستعمل في طقوس السحر. بالإضافة كذلك إلى مصاحف مدنسة، صور فوتوغرافية لأشخاص من مختلف الأعمار والجنسين، ملابس، طلاسم، حروز. وأغراض أخرى تستخدم في أعمال الشعوذة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعنيين. وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق.

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