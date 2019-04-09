خنشلة.. توقيف شخص بتهمة بيع المؤثرات العقلية وأدوية

أوقفت مصالح أمن خنشلة شخصا، في قضية حيازة وعرض قصد البيع لمؤثرات عقلية، مع الممارسة غير المشروعة لمهنة الصحة.

وحسب بيان من ذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الفارط حيث وردت معلومة لمصالح الامن لذات لولاية.

تفيد بقيام شخصين في العقد الثاني من العمر، ينحدران من خنشلة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وأدوية صيدلانية بصورة غير مشروعة

وذلك على مستوى محليهما الخاصين بتصليح الهواتف النقالة الكائنين بمحلات عمارات ديكا بخنشلة.

وقد أفضت تحريات الفرقة إلى توقيف المشتبه فيه الأول، الذي ضبط بحوزته على 4 أقراص لدواء ومبلغ مالي بقيمة 5 آلاف دينار.

وبعد تفتيش المحل الثاني للمشتبه فيه الثاني، الذي لا يزال البحث عليه جاريا، حيث تم العثور على كيس بلاستيكي.

الكيس يحتوي على 7 أقراص لمؤثرات عقلية ومجموعة أمشاط مجزئة بها 62 قرصا لدواء ليتم تحويل الأطراف والمحجوزات إلى المصلحة.

لاستكمال التحقيق.