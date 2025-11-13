خنشلة: توقيف شخص تورط في سرقة محل لبيع الهواتف النقالة بعين الطويلة

في عملية نوعية، تمكن عناصر أمن دائرة عين الطويلة بولاية خنشلة من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة. تورط في قضية سرقة بالكسر من داخل محل تجاري مختص في بيع الهواتف النقالة.

العملية جاءت عقب تلقي مصالح الأمن شكوى رسمية من صاحب المحل. تفيد بتعرضه لسرقة طالت 15 هاتفا ذكيا. وبعد مباشرة التحريات الميدانية، تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في ظرف وجيز.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أنجز ملف جزائي ضد الموقوف، قُدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بخنشلة للنظر في قضيته.

