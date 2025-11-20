خنشلة.. توقيف شخص وامرأة وحجز 20 كلغ من المخدرات

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخنشلة، من حجز كمية معتبرة من المخدرات من نوع القنب الهندي على متن سيارة .

العملية تمت بناءً على معلومات دقيقة، من توقيف مركبة سياحية على متنها شخص وامرأة يبلغان من العمر 35 و38 سنة.

وأسفرت العملية من حجز 180 صفيحة مخدرات تزن حوالي 20 كلغ، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية من عائدات الترويج.

وقد تم مباشرة إجراءات جزائية في حق الموقوفين، حيث تم إعداد ملفين جزائيين لتقديمهما أمام النيابة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.