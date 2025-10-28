خنشلة.. توقيف شخص وحجز أزيد من 10 آلاف كبسولة مهلوسة

تمكنت عناصر أمن دائرة ششار بخنشلة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 10.260 كبسولة من نوع “بريغابلين”.

وجاءت العملية، بناءً على معلومات تحصلت عليها ذات العناصر، حيث تم توقيف مركبة سياحية كان المشتبه فيه على متنها. ليُعثر بداخلها على الكمية المذكورة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه به وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا.