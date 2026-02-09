خنشلة.. توقيف شخص وحجز أزيد من 22 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بششار، بناءً على معلومات مسبقة، من توقيف مركبة سياحية قادمة من إحدى الولايات الجنوبية، كان على متنها شخص يبلغ من العمر 45 سنة.

وأسفرت العملية عن حجز 22.800 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة داخل المركبة.

كما تم ضبط سلاح ناري تقليدي الصنع من عيار 16، إلى جانب 09 خراطيش معبأة من نفس العيار. إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يُشتبه أنه من عائدات الترويج.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا.