خنشلة: توقيف شخص يسرق المركبات باستعمال آلة تشويش على جهاز التحكم

تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري الخامس بولاية خنشلة من توقيف شاب مسبوق قضايا. يقوم بترصد ضحاياه لسرقة أغراضهم المتواجدة داخل مركباتهم السياحية. بإستغلال تقنية حديثة تتمثل في جهاز خاص بالتشويش وتعطيل أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالمركبات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية، جاءت بعد شكوى تقدمت بها إمرأة بخصوص تعرضها للسرقة من داخل مركبتها السياحية. حيث استهدف المشتبه فيهم مبلغ مالي من العملة الوطنية الخاص بالضحية. بعدما قامت بركن مركبتها على مستوى وسط مدينة خنشلة – طريق بابار خنشلة.

وأشار البيان، أنه وبعد أن قامت السيدة بغلق مركبتها بإستعمال مفتاح التحكم عن بعد. بعد عودتها للمركبة. وتفقد حقيبتها اليدوية التي تركتها داخل المركبة تبين لها بأنها تعرضت للسرقة. بالرغم من عدم تعرض مركبتها السياحية للتخريب أو الكسر. لتباشر بذلك قوات الشرطة بالأمن الحضري الخامس تحرياتها المعمقة في القضية .

كما أن التحقيق المستمر في القضية، وبالإعتماد على التقنيات الحديثة، والمعلومات المتوفرة تم تحديد هوية المشتبه فيه. و يتعلق الأمر بشاب في العقد الرابع من العمر، مسبوق قضائيا. أين تم توقيفه بعد إخضاعه للتلمس الجسدي عثر بحوزته على أداة تحكم عن بعد تستغل في التشويش على المركبات و منع أصحابها من إحكام غلقها. ليتم توقيفه و اقتياده إلى مقر المصلحة على ذمة التحقيق .

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيه بموضوع السرقة من داخل مركبة بإستعمال مفاتيح مصطنعة. بموجبه تم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة. أين صدر في حقه حكم يقضي بعامين حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة تقدر بـ100.000 دج