خنشلة.. توقيف عصابة سرقت مصوغات ذهبية بقيمة 350 مليون سنتيم

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة ششار في ولاية خنشلة أشخاص متورطين في قضية سرقة مصوغات ذهبية بقيمة 350 مليون سنتيم.

القضية تعود إلى تقدم شخص في العقد الخامس من العمر يقطن ببلدية ششار إلى مصالح أمن الدائرة من أجل ترسيم شكوى بخصوص سرقة مصوغات ذهبية بقيمة تقارب 350 مليون سنتيم.

وتم التنقل على الفور إلى عين المكان أين تم إجراء المعاينة الميدانية والتقنية للمسكن محل السرقة مع فتح تحقيق في القضية.

التحريات المعمقة أثمرت إلى تحديد هوية أحد شخص بطال ينحدر من ذات البلدية يشتبه فيه بسرقة المصوغات الذهبية، وذلك بعد جمع الأدلة والقرائن التي تدين المشتبه فيه.

هذا الأخير بعد توقيفه والتحقيق المعمق معه بمصادر الأموال التي ينفقها وكذا تنقلاته العديدة داخل الوطن وخارجه إعترف أنه قام باستغلال ابنة الضحية طالبا منها أن تجلب له مصوغات من بيت والدها من أجل التصرف في عائداتها.

بموجب اذن تفتيش مسكن المشتبه فيه صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار، تم العثور على دراجة نارية بقيمة تصل إلى 15 مليون سنتيم، اشتراها المشتبه فيه من عائدات بيعه للمصوغات.

كما تم العثور28 مليون سنتيم ومبلغ من العملة الأجنبية يقدر بـ500 اورو تمثل عائدات بيعه للمصوغات، مع استرجاع قلادة واحدة على شكل قلب.

وصرح المشتبه فيه في إطار التحقيق انه استعان بشقيقه في بيع بعض من المصوغات، وأن هذا الأخير قام ببيعها لأصحاب محلات بيع المجوهرات يقع محل أحدهما ببلدية ببابار، وآخر يقع ببلدية ششار.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم انجاز ملف جزائي ضد االمشتبه فيهم في قضية السرقة وإخفاء المسروقات مع تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار وعملا بإجراءات المثول الفوري.