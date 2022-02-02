خنشلة: توقيف مروّج المؤثرات العقلية بأولاد رشاش

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة أولاد رشاش، ولاية خنشلة، من توقيف شخص مسبوق قضائيا بحوزته قرابة 1500 كبسولة من دواء ذو خصائص مؤثرة عقليا من نوع برقابالين 300 ملغ.

وحسب بيان لمصالح أمن خنشلة، فإن عملية التوقيف جاءت في إطار نشاطاتها المكثفة من أجل مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها. لا سيما المتعلقة منها بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية في الوسط الحضري.

وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات مفادها أن شخصا في العقد الثالث من العمر مسبوق قضائيا. يحوز على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية مخفية داخل مسكنه العائلي الكائن ببلدية أولاد رشاش ولاية خنشلة. بهدف ترويجها في أوساط شباب المدينة. لتقوم بعدها قوات الشرطة بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية لدى محكمة أولاد رشاش. بالتنقل إلى مسكن المشتبه فيه لإخضاعه للتفتيش.

كما أسفرت العملية عن ضبط وحجز كمية من الأدوية الصيدلانية ذات الخصائص المؤثرة عقليا تقدر بـ 1485 كبسولة من دواء نوع بريقابلين 300 ملغ، ذات منشأ أجنبي. كانت مخفية بإحكام في كيس بلاستيكي داخل إحدى الغرف الخاصة بالمشتبه فيه داخل منزله بخنشلة. ليتم ضبط وحجز هذه الكمية و تحويلها إلى مقر المصلحة. فيما تم نشر كافة القوات الأمنية من أجل توقيف المشتبه فيه و اقتياده إلى مقر المصلحة الأمنية.

في حين أن المشتبه فيه بعد مواجهته بالجرم المنسوب إليه إعترف بملكيته للكمية المحجوزة من المؤثرات العقلية. و تم تقديمه أمام نيابة محكمة أولاد رشاش. وعملا بإجراءات المثول الفوري صدر في حقه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التأهيل بابار.