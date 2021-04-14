خنشلة: توقيف مروّج المهلوسات وحجز 4000 كبسولة

أوقفت مصالح الامن بدائرة قايس شخص في العقد الثاني مسبوق قضائيا وحجز قرابة 4000 كبسولة من المؤثرات العقلية.

حيثيات القضية تعود إثر ورود معلومات إلى مصالح الامن مفادها شخص يقوم بتخزين المؤثرات العقلية داخل منزله وسط مدينة قايس.

وعليه تم إستصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لتفتيش مسكن المشتبه به.

أين أسفرت العملية على حجز 3164 كبسولة من نوع بريقابالي 300مغ أجنبية المنشأ و760 قرص من الادوية المهلوسة نوع ريفوتريل.

العملية مكنت من ضبط مبلغ مالي يقدر144ألف دج أين تم تحويل المحجوزات وإقتياد المشتبه به إلى مقر المصلحة لإستكمال التحقيقات.

وهذا في إنتظار تقديمه لاحقا أمام الجهات القضائية المختصة.