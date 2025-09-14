خنشلة: توقيف 3 أشخاص بتهمة الابتزاز والتهديد عبر “الفايسبوك” بششار

أوقف عناصر أمن دائرة ششار بولاية خنشلة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة. تورطوا في قضية ابتزاز وتهديد بنشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القضية تعود إلى شكوى تقدمت بها مواطنة لمصالح الأمن، مفادها تعرضها للتهديد من قبل شخص يبلغ من العمر 25 سنة. قام بابتزازها وسلبها مبلغاً مالياً معتبراً، إضافة إلى كمية من المصوغات من المعدن الأصفر، مهدداً بنشر صورها عبر الفضاء الافتراضي.

وعقب فتح تحقيق في القضية وإعداد خطة محكمة من طرف عناصر المصلحة. تم توقيف المشتبه به الرئيسي رفقة شريكيه البالغين من العمر 25 و30 سنة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.

