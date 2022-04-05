خنشلة: توقيف 3 أشخاص يروّجون المخدرات قرب المؤسسات التربوية

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة بوحمامة بولاية خنشلة من توقيف ثلاثة أشخاص يقومون بترويج المخدرات “كيف معالج” بالقرب من احدى المؤسسات التربوية ببلدية بوحمامة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إلى دوريات لقوات الشرطة بأمن دائرة بوحمامة بقطاع الإختصاص. أين لفت انتباههم ثلاث أشخاص في العقد الثالث من العمر بالقرب من احدى المؤسسات التربوية. وبعد التقرب منهم و اخضاعهم لعملية التلمس الجسدي ، عثر بحوزتهم على كمية من المخدرات ، مهيأة على شكل قطع معدة للترويج بوزن اجمالي يقدر بـ85 غ من الكيف المعالج.

كما أشار البيان، إلى أنه تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي يقدر بقرابة 53.000 دج تمثل عائدات الترويج. و سلاح أبيض محضور من الصنف السادس سكين. ليتم ضبط المحجوزات و اقتياد المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة من اجل استكمال اجراءات التحقيق.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم البالغ عددهم ثلاثة أشخاص. بالإضافة كذلك إلى تقديمهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة بوحمامة بموضوع جنحة المتاجرة بالمخدرات و جنحة حمل سلاح أبيض دون رخصة. كما صدر في حقهم أمر ايداع بالمؤسسة العقابية قايس.

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