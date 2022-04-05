خنشلة: توقيف 3 أشخاص يروّجون المخدرات قرب المؤسسات التربوية
تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة بوحمامة بولاية خنشلة من توقيف ثلاثة أشخاص يقومون بترويج المخدرات “كيف معالج” بالقرب من احدى المؤسسات التربوية ببلدية بوحمامة.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إلى دوريات لقوات الشرطة بأمن دائرة بوحمامة بقطاع الإختصاص. أين لفت انتباههم ثلاث أشخاص في العقد الثالث من العمر بالقرب من احدى المؤسسات التربوية. وبعد التقرب منهم و اخضاعهم لعملية التلمس الجسدي ، عثر بحوزتهم على كمية من المخدرات ، مهيأة على شكل قطع معدة للترويج بوزن اجمالي يقدر بـ85 غ من الكيف المعالج.
كما أشار البيان، إلى أنه تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي يقدر بقرابة 53.000 دج تمثل عائدات الترويج. و سلاح أبيض محضور من الصنف السادس سكين. ليتم ضبط المحجوزات و اقتياد المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة من اجل استكمال اجراءات التحقيق.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم البالغ عددهم ثلاثة أشخاص. بالإضافة كذلك إلى تقديمهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة بوحمامة بموضوع جنحة المتاجرة بالمخدرات و جنحة حمل سلاح أبيض دون رخصة. كما صدر في حقهم أمر ايداع بالمؤسسة العقابية قايس.
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خنشلة: الإطاحة بأشخاص يبيعون سلع وهمية عبر الأنترنت
عالجت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة سابقا قضية مرتبطة بالنصب والإحتيال عبر الإنترنت.
أين قام أصحابها بإنشاء حسابات وصفحات وهمية بهدف الحصول على المبالغ المدفوعة مسبقا من الزبائن. ليقوموا بعد ذلك بالإختفاء كليا وإخفاء الصفحات والحسابات الإلكترونية حتى لا ينكشف أمرهم.
وحسب بيان لذات المصالح بخنشلة، فإن وقائع القضية تعود إثر شكوى تقدم بها شخص في العقد الثالث من العمر مفادها تعرضه للنصب والإحتيال من شخص يجهل هويته. سلبه مبلغ مالي يقدر بـ 30 ألف دج. و ذلك بعد تصفحه لموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك أين لفت انتباهه حساب إلكتروني يحمل اسم البيع بالجملة.
وبعد تصفح الصفحة، تبين أن الموقع ببيع ملابس رجالية متنوعة عبر الأنترنت،و بعد التواصل مع صاحب الحساب الإلكتروني، طلب هذا الأخير من الضحية إرسال المبلغ المالي عبر الحساب البريدي الجاري. وبعد اتمام الصفقة قام هذا الأخير بغلق الحساب الإلكتروني ، ليتبين للضحية وقوعه فريسة للنصب من قبل صاحب الحساب الإلكتروني.
وقامت مصالح الشرطة بتحقيق معمق ودقيق في القضية وباستعمال الوسائل التقنية الحديثة والتتبع الإلكتروني تم تحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني. وهو شخص في العقد الثاني من العمر ينحدر من إحدى الولايات بغرب الوطن.
كما تبين كذلك بأن الحساب البريدي الجاري مسجل بإسم شخص آخر ينحدر كذلك من ولاية أخرى بالغرب الجزائري. أين تم تحديد هويتهما بدقة من قبل لمصالح الشرطة بفرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بأمن ولاية خنشلة .
وبعد الإنتهاء من إجراءات التحقيق. تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما بتهم تخص النصب عن طريق الأنترنت. تم بموجبه إرساله إلى الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة.