خنشلة: توقيف 4 أشخاص قلّدوا أختام مؤسسة عمومية

تمكن عناصر مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية التابعة لأمن ولاية خنشلة من توقيف 04 أشخاص يحترفون تزوير الأختام.

وتتراوح أعمار الموقوفين بين 26 و34 سنة، كانوا على متن مركبة سياحية بالقرب من محطة نقل المسافرين خنشلة. بحوزتهم 04 أختام موسومة باللغة الأجنبية باسم إحدى الشركات العمومية للتنقيب عن البترول. حيث بعد فتح تحقيق في القضية و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة اتضح أن تلك الأختام مقلّدة بغرض استعمالها في التزوير والغش.

ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشتبه بهم و تقديمهم أمام النيابة المختصة.