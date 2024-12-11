خنشلة: توقيف 4 أشخاص من بينهم فتاة وحجز 23 ألف قرص مهلوس

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ششار بولاية خنشلة من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة.

العملية جاءت بناء على معلومات واردة مكنتهم من توقيف مركبتين سياحيتين بمدخل مدينة ششار على متنهما 03 أشخاص و فتاة. تتراوح أعمارهم بين 23 و 42 سنة كانت بحوزتهم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية مموهة داخل خزانات وقود المركبات.

كما تم حجز 23280 كبسولة بريقابلين 300 ملغ كانت موجهة لإحدى الولايات المجاورة. كما تم ضبط أسلحة بيضاء ممثلة في سيف و خنجر كبير الحجم.

لتقوم ذات المصالح بـ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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