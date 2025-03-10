خنشلة: توقيف 6 أشخاص وحجز 6800 قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل من تفكيك شبكة تختص في المتاجرة بالمؤثرات العقلية و التي تنشط بين مدينة خنشلة و بلدية المحمل. حيث جاءت العملية بعد إعداد خطة محكمة أسفرت على توقيف 04 أشخاص.

الموقوفون تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 34 سنة و حجز 6770 كبسولة بريقابلين 300 ملغ. 25 قرص ليزنكسيا 10 ملغ، 16 غرام مخدرات. سكين كبير الحجم مع مبلغ يقدر بـ 22000 دج من عائدات الترويج.

وفي نفس السياق أوقف عناصر ذات المصلحة شخصين آخرين تتراوح أعمارهم بين 31 و 34 سنة. على متن مركبة سياحية بوسط مدينة خنشلة. كانا بصدد نقل كمية من المخدرات لترويجها حيث تم ضبط صفيحتين بوزن 197 غرام.

ليتم إنجاز ملفات جزائية ضد السالفي الذكر و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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