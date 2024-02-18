خنشلة: توقيف 7 أشخاص من بينهم فتاتين وحجز 15500 كبسولة لصناعة الذخيرة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية رفقة فرقة البحث و التدخل و بالتنسيق مع عناصر القطاع العسكري بخنشلة ضمن عملية مشتركة من معالجة قضية نوعية.

وتمخض عن العملية توقيف 07 أشخاص من بينهم فتاتين تتراوح أعمارهم بين 24 و 31 سنة. كانوا على متن مركبتين سياحيتين بالمكان المسمى صحراء النمامشة ببلدية بابار. حيث عثر بحوزتهم على 15530 كبسولة تدخل ضمن صناعة الذخيرة.

أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وتقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.