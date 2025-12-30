إعــــلانات
خنشلة.. حجز أزيد من قنطار سمك غير صالح للاستهلاك

بقلم رمزي خاوة
خنشلة.. حجز أزيد من قنطار سمك غير صالح للاستهلاك
في إطار حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المستهلك، تمكن عناصر أمن دائرة ششار بولاية خنشلة، خلال عملية مراقبة شملت عدداً من المحلات التجارية والأسواق، من حجز قنطار و48 كلغ من مادة السمك كانت معروضة للبيع من طرف أحد الباعة المتجولين.

وبعد معاينة الكمية المحجوزة، تبيّن أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم إتلافها بالتنسيق مع المصالح المختصة. مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعني، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليمياً.

