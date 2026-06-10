خنشلة: حجز أزيد من 19 ألف قرص مهلوس وتوقيف شخص بششار

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بششار، التابعة لأمن ولاية خنشلة. من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية وتوقيف شخص مشتبه فيه في قضية تتعلق بنقل وترويج هذه السموم.

وجاءت العملية إثر استغلال معلومات تفيد بقيام شخص بنقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. من إحدى ولايات الجنوب نحو ولاية خنشلة بغرض ترويجها، مستغلا في ذلك مركبة.

وعلى إثر ذلك، أعدت مصالح الشرطة خطة محكمة أسفرت عن توقيف المركبة المعنية وعلى متنها المشتبه فيه البالغ من العمر 40 سنة، وهو مسبوق قضائيا. وبعد إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق، تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابلين 300 ملغ”، بلغ عددها 19 ألفا و500 كبسولة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، قبل تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار.

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