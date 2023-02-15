خنشلة: حجز أكثر من 10 قناطير من اللحوم الفاسدة

تمكنت عناصر فصيلة أمن الطرقات التابعة لفرقة الدرك الوطني بولاية خنشلة. من حجز كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري.

تفاصيل العملية جاءت بعد توقيف عناصر الدرك الوطني لمركبة تجارية بالطريق الوطني رقم 32. الرابط بين ولايتي أم البواقي وخنشلة. كانت قادمة من ولاية مجاورة وبعد مراقبة المركبة، تبين بأنها معبأة بكمية معتبرة من اللحوم الفاسدة قدرت بأزيد من 1000 كلغ ” 10 قناطير”. تتمثل في اللحوم ورؤوس وأرجل الأغنام وأحشاء فاسدة غير صالحة للإستهلاك.

وبعد عرض تلك اللحوم على الطبيب البيطري تبين أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري. ليتم حجزها وإتلافها بإستعمال مادة الجير وذلك بمركز الردم التقني ببلدية بغاي.

في حين تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالفين وإرساله إلى المصالح المختصة لإستكمال باقي الإجراءات القانونية ضده .