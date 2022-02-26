خنشلة: حجز أكثر من 27 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية خنشلة من الإطاحة بجماعة إجرامية وحجز كمية من الأقراص المهلوسة.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت أن فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية خنشلة تمكنت من الإطاحة بجماعة إجرامية.

بالاضافة الى حجز كمية من الأدوية ذات الخصائص المخدرة قدرة بـ 27579 كبسولة، مبلغ مالي ومركبتين سياحيتين.

كما يأتي هذا أنه في إطار محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، لا سيما المرتبطة ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

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