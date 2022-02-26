خنشلة: حجز أكثر من 27 ألف قرص مهلوس
تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية خنشلة من الإطاحة بجماعة إجرامية وحجز كمية من الأقراص المهلوسة.
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت أن فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية خنشلة تمكنت من الإطاحة بجماعة إجرامية.
بالاضافة الى حجز كمية من الأدوية ذات الخصائص المخدرة قدرة بـ 27579 كبسولة، مبلغ مالي ومركبتين سياحيتين.
كما يأتي هذا أنه في إطار محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، لا سيما المرتبطة ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.
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خنشلة: الإطاحة برعية أجنبي إدعى الرقية الشرعية لعلاج زوجين من العقم
خنشلة: الإطاحة برعية أجنبي إدعى الرقية الشرعية لعلاج زوجين من العقم
تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بخنشلة، من توقيف رعية أجنبية قام بالنصب على زوجين. بعد إدعائه لممارسة الرقية الشرعية قصد علاجهما من العقم.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية جاءت إثر تقدم شكوى من إمرأة بخصوص تعرضها للتهديد والإبتزاز من قبل رعية أجنبية في العقد الثالث من العمر. بعدما تم اللجوء إليه من قبل زوجها لقدرته على معالجة العقم من خلال الرقية الشرعية.
وبعد التعرف على هذا الأخير الذي ادعى قدرته على علاج داء العقم بالإعتماد على الرقية الشرعية.باشر القيام بحصصه العلاجية. ويطلب منهما المداومة على عملية العلاج. غير أنه في كل مرة يقوم بقراءة آيات قرآنية ناقصة دون اتمامها. كما يقوم بتمتمة كلام غير مفهوم على مسامعهما. ليخطرهما بأنهما تعرضا لسحر صعب ويتطلب علاجهما 20 مليون سنتيم.
وقام الزوجين بتسليمه المبلغ المالي. غير أن الراقي المزيف حصل على رقم هاتف الزوجة، وقام بتهديدها وابتزازها من أجل ربط علاقة عاطفية معه لأنها السبيل الوحيد للعلاج. وفي حالة عدم الإستجابة له سوف يقوم بإختطافها وقتلها.
لتباشر على إثر ذلك الفرقة الجنائية تحقيقاتها المعمقة في القضية. أين تم تحديد الأماكن التي يتردد عليها المشتبه فيه، وإعداد خطة عمل محكمة تمكنت من خلالها قوات الشرطة بالفرقة الجنائية من توقيف الرعية الأجنبية على مستوى مدينة خنشلة.وعثر بحوزته على قصاصات من الورق مدون عليها طلاسم تستغل في طقوس السحر والشعوذة. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي. ليتم اقتياده إلى مقر المصلحة على ذمة التحقيق.
ولمواصلة التحقيق وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم التنقل إلى مقر إقامته عثر على بعض المستلزمات يستعملها في طقوس السحر والشعوذة. كما تم حجز العديد من الهواتف النقالة و مجموعة من الشرائح الغير يستعملها المشتبه فيه للتواصل مع ضحاياه. ليتم إحالته على الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة أين صدر في حق المتهم أمر ايداع.