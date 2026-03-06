خنشلة.. حجز طن من كبد البقر فاسد

حجزت المصالح البيطرية بمديرية المصالح الفلاحية لولاية خنشلة، بالتنسيق مع فرقة الجمارك لبلدية أنسيغة ومفتشية التجارة، كمية معتبرة من كبد البقر المجمد كانت موجهة للتسويق رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك.

وجاءت العملية بعد تدخل المفتش البيطري الرئيسي رفقة فرقة الجمارك ومفتش التجارة، حيث تم حجز طن واحد من كبد البقر المجمد كان يُنقل على متن شاحنة. ليتبين بعد المعاينة أنه في حالة متقدمة من التعفن.

وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع منع تسويق هذه الكمية حفاظًا على صحة المستهلك.