خنشلة.. حجز قرابة 18 ألف قرص مهلوس وتوقيف 4 أشخاص

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني دائرة ششار بولاية خنشلة من توقيف 4 أشخاص مع حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. وخلال العلملية تم حجز مركبتين من الاولى نوع هيونداي أكسنت والثانية ڨولف من الجيل السادس.

تفاصيل العملية جاءت على إثر تلقي معلومات مفادها قدوم مركبة من ولاية الوادي محملة بكمية معتبرة من الاقراص المهلوسة مرورا بدائرة ششار.

ليتم نصب حاجز أمني عبر الطريق وبعد توقيف المركبة تم تفتيشها. اين عثر بداخلها علي كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة والمقدرة بـ 17890 قرص من نوع بريڨابالين. بعد إستكمال الملف سيتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة.