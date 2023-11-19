خنشلة: حجز كميات من اللحوم والأسماك الفاسدة

تمكن عناصر أمن دائرة بابار بخنشلة من حجز كمية من اللحوم البيضاء والسمك معروضة للبيع دون احترام شروط البيع.

العملية جاءت على إثر قيام ذات المصالح، بعملية مراقبة شملت السوق الأسبوعي. أين تمت معاينة شخص يبلغ من العمر 30 سنة يستغل مركبة بصدد عرض كمية من اللحوم البيضاء ( ديك رومي ) للبيع. دون احترام الشروط الصحية حيث تم حجز 61.5 كلغ.

كما تم حجز كمية أخرى من مادة السمك بوزن 32.8 كلغ كانت معروضة للبيع دون مراعاة أدنى الشروط الصحية. من قبل شخص يبلغ من العمر 29 سنة الأمر الذي يشكل خطرا على صحة المواطن.

وقامت ذات المصالح، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم مع إتلاف الكمية المحجوزة.