خنشلة: حجز كمية معتبرة من السلع و الألبسة مصدرها التهريب

تمكن الدرك الوطني بخنشلة من حجز كمية معتبرة من السلع و الألبسة مصدرها التهريب.

وتمكن درك خنشلة من توقيف شخص وحجز مركبة نفعية وبضاعة أجنبية متمثلة. وحجز 1626 زوج من الأحذية الرياضية أجنبية الصنع، 329 زوج من الأحذية الرياضية مجهولة الصنع.

كما تمكن درك خنشلة من حجز 63 حقيبة جلدية مجهولة الصنع بالإضافة إلى كمية معتبرة من ألبسة شتوية مجهولة الصنع.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.