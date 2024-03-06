خنشلة: حجز 13.5 كلغ من الكيف المعالج و3000 حبة إكستازي

تمكنت مصالح الأمن بولاية خنشلة من حجز 13.5 كلغ من الكيف المعالج و3000 قرص من المخدرات الصلبة.

وحسب ذات المصالح تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات لفرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها وجود شبكة إجرامية بصدد عقد صفقة بيع كمية معتبرة من راتنج القنب الهندي والمؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية. ليتم إعداد خطة أمنية محكمة من أجل توقيف السيارة المشتبه فيها.

العملية أسفرت عن توقيف هذه السيارة على مستوى حي طريق مسكانة بوسط المدينة وإخضاعها للتفتيش. حيث تم ضبط وحجز 129 صفيحة من الكيف المعالج بوزن إجمالي يقدر ب 13.5 كلغ و 3.000 قرص من المخدرات الصلبة نوع “إكستازي” ومبلغ مالي يقدر ب150 ألف دج من عائدات ترويج المخدرات ليتم تحويلها رفقة سائق السيارة الموقوف إلى مقر المصلحة لاستكمال التحقيقات.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي في حق المشتبه فيه عن موضوع حيازة وترويج المخدرات تم على إثره تقديمه أمام السلطات القضائية بإقليم الاختصاص.