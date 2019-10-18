خنشلة.. حجز 132 قطعة خشب من الأرز الحلبي مهربة

وضعت فرقة البحث والتدخل بخنشلة حدا لمستغل المنتجات الغابية ونقلها دون رخصة، وحجزت أزيد من 100 قطعة من الأرز الحلبي المحمي.

وتمكنت الفرقة من توقيف شخص في قضية التخريب الغيرالشرعي لأشجار الأرز الحلبي المحمي .

حيثيات القضية تعود اثر ورود معلومات مؤكدة مفادها وجود شخص يقود شاحنة من نوع “بيجو 504”.

متواجدة بمنطقة عين ميمون بلدية طامزة ببوحمامة محملة بكمية من قطع خشبية، مصدرها التخريب غير الشرعي لاشجار الارز الحلبي المحمي.

تم توقيف الشاحنة على مستوى منطقة عين ميمون يقودها شخص في العقد الخامس من العمر مسبوق قضائيا ينحدر من ولاية خنشلة.

بعد تفتيش الشاحنة عثر بداخلها على 132 قطعة خشبية دائرية الشكل مهيأة و مصنوعة من اشجار الارز الحلبي.

كما تم العثور على حقيبة يدوية بها مبلغ مالي يقدر بـ 78.000 دج، ليتم تحويل الشاحنة والمحجوزات الى مقر الفرقة لاتمام الاجراءات اللازمة.

بعد استكمال اجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الذي احال الملف امام قاضى الحكم بذات المحكمة بموجب اجراءات المثول الفوري.

اين أصدر في حقه حكم بشهرين حبس نافذة وغرامة مالية نافذة تقدر 162 مليون سنتيم عن جنحة مخالفة استغلال المنتجات الغابية و نقلها دون رخصة.