خنشلة.. حجز 144 كبسولة مؤثرات العقلية وتوقيف مروج في أولاد رشاش

أوقفت قوات الشرطة بالأمن الحضري المحمل التابع لأمن دائرة أولاد رشاش في خنشلة شخص في قضية حيازة وبيع مؤثرات عقلية.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح الأمن الحضري الخارجي المحمل بأمن دائرة أولاد رشاشي مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

حيث يقوم بإخفائها بمنزله الكائن ببلدية المحمل خنشلة ليتم استصدار إذن بالتفتيش تنقل على إثره عناصر الأمن إلى مسكن المشتبه فيه.

ليتم العثور داخل المسكن الذي يقيم به على 144 كبسولة لمؤثر عقلي من مختلف الأحجام والأنواع.

كما تم خلال عملية التفتيش التي خضع لها منزل المتهم العثور على سلاح أبيض يتمثل في سيف من الحجم الكبير.

بالإضافة إلى بخاخة مسيلة للدموع وحقيبة يدوية بها مبلغ مالي يقدر بـ 7800د.ج عبارة عن عائدات الترويج.

وتم على إثر ذلك إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه الذي تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش.

وعملا بإجراءات المثول الفوري تم إيداع المشتبه فيه مؤسسة الوقاية بخنشلة عن جرم حيازة المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة.

وجنحة حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون سبب شرعي.