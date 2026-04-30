خنشلة: حجز 17 كلغ من المخدرات و7 كلغ مسحوق “الإكستازي”

في عملية نوعية قامت بها عناصر الفرقة الجنائية بالتنسيق مع فرقة التفويضات القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. تم توقيف شخص في العقد الرابع من العمر، مسبوق قضائيا، كان على متن مركبة سياحية.

وقد أسفرت العملية عن حجز 153 صفيحة من المخدرات بوزن 16 كلغ و683 غرام. بالإضافة كذلك إلى 7 كلغ و669 غرام من مسحوق المخدر الصلب “إكستازي”، كانت مخبأة داخل المركبة.

ليتم بعدها تقديم المشتبه به أمام النيابة المحلية، عقب استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

div>

