خنشلة: حجز 6000 وحدة من المشروبات الكحولية وتوقيف شخص بأولاد رشاش 

أخبار الجزائر
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خنشلة: حجز 6000 وحدة من المشروبات الكحولية وتوقيف شخص بأولاد رشاش 
بقلم طالب بوزيان

أوقفت مصالح الأمن بأولاد رشاش في خنشلة من توقيف شخص في العقد الثالث مسبوق قضائيا وحجزت كمية معتبرة  من الخمور.

حيثيات القضية تعود إثر ورود معلومات إلى مصالح أمن دائرة أولاد رشاش مفادها قيام شخص بتخزين كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وذلك لغرض البيع بإستعمال مسكنه الكائن ببلدية المحمل.

وعقب تفتيش مسكن المشتبه به أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة  تقدر ب6004 من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع والاحجام

بعد إستكمال إجراءات  التحقيق تم إنجاز ملف جزائي بموضوع الحيازة والمتاجرة بالمشروبات الكحولية بدون رخصة.

اين تم تقديمه بمحكمة أولاد رشاش صدر في حقه عقوبة عام حبس نافذ مع الإيداع بمؤسسة إعادة التأهيل بابار


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