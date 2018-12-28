خنشلة.. حجز 6550 علبة سجائر أجنبية مهرّبة و7430 كيس “شمّة” مقلدة

حجزت مصالح الأمن بخنشلة ليلة الخميس إلى الجمعة ما قرابة الـ 6550 علبة من السجائر الأجنبية المهرّبة و7430 كيش من الشمّة المقلدة.

بالإضافة إلى 120 غرام من الكيف المعالج و3 أسحلة بيضاء.

هذه العملية قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية وكذا فرقة البحث والتدخل جاءت في إطار العمليات التي تقوم بها ذات المصالح ‘لتأمين احتفالات رأس السنة.

من خلال ضمان الانتشار الفعال لعناصرها عبر إقليم الاختصاص بهدف حماية الأشخاص والممتلكات.

عمليات المداهمة إلى ساحة عباس لغرور بوسط المدينة وكذا نقطة الدوران بطريق الوزن الثقيل وحي موسى رداح والحاجز الأمني بمدخل مدينة خنشلة ومختلف محطات نقل المسافرين.

الفرق الأمنية أعدت خطّة أمنية محكمة أقحمت فيها قوة بشرية ومادية معتبرة جعلتها تحقق النتائج المرجوة من عمليات المداهمة.