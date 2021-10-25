خنشلة: حمداني يدشن مشروع إنشاء مشتلة لإنتاج 100 ألف شتلة سنويا

أشرف عبد الحميد حمداني وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على وضع حجر الأساس لإنشاء مشتلة من قبل مجمع الهندسة الريفية بـخنشلة. وستنتج المشتلة 100 ألف شتلة سنويا وتشغيل أزيد من 21 ألف عامل من أبناء المنطقة.

ويهدف انشاء هذه المشتلة إلى إنتاج شتلات أشجار تلائم الظروف المناخية للمنطقة. بغرض اعادة تشجير المساحات الغابية المتضررة من الحرائق.

وقام وزير الفلاحة، اليوم الإثنين بزيارة تفقدية رفقة إلى ولاية خنشلة، وتفقد مشروع اعادة تهيئة وتطهير الغابة المحترقة الواقعة في راس تافير بعين ميمون.

وخلال هذه الزيارة استمع حمداني الى عرض قدمه مسؤلوا مجمع الهندسة الريفية المشرف على المشروع. والذي يتضمن برنامجا لغرس 1 مليون شجرة إلى غاية مارس 2022، إضافة إلى اشغال تهيئة وفتح المسالك الغابية.

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