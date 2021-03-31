خنشلة: سارقي الهواتف النقالة في قبضة الأمن

تمكنت مصالح الامن الحضري الثاني بخنشلة من توقيف شخصين في العقد الثاني من العمر متورطان في قضية سرقة الهواتف النقالة.

حيثيات القضية تعود إثر شكوي تقدمت بها الضحية بخصوص تعرضها للسرقة هاتفها النقال على مستوى موقف الحافلات وسط المدينة.

وهذا من قبل شخصان تجهل هويتهما ليتم فتح تحقيق في القضية.

بعد إستغلال للمواصفات المقدمة من طرف الضحية تم التعرف على المشتبه فيهما ليتم توقيفهما في ظرف وجيز وقتيادهما إلى مقر المصلحة.

اين تعرفت الضحية على المشتبه فيهما من الوهلة الاولى وبعد التحقيق المعمق تبن أن المشتبه فيهما متعودان على سرقة الهواتف النقالة.

بعد إستكمال إجراءات التحقيق أنجز ملف جزائي بموضوع السرقة بالتعدد.

قدما بموجبه المشتبه فيهما أمام نيابة محكمة خنشلة أين صدر في حقهما أمر إيداع بالمؤسسة العقابية بخنشلة.