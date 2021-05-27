خنشلة: سقوط امرأة من الطابق الثالث ورجلين من سلة رافعة

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية صباح اليوم على الثالثة صباحا، لسقوط امرأة في العقد الثالث من الطابق الثالث لعمارة سكنية.

ووقع حادث السقوط بالمدينة الجديدة طريق العيزار إقامة الزهور بلدية ودائرة خنشلة.

وبعد وصول الإسعافات تبين أن لديها إصابات بليغة على كامل الجسم.

وقد قدمت لها الإسعافات الأولية في عين المكان، وتم تحويلها إلى قاعة الاستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة.

كما تدخلت الوحدة القطاعية المحمل صباح اليوم على الساعة الثامنة صباحا لسقوط رجلين في العقد الرابع من سلة رافعة.

ووقع الحادث قرب عمارة قيد الإنجاز بالطابق الثالث بالمكان المسمى عمارات طريق زوي الجديدة بلدية ودائرة أولاد رشاش.

وخلف لهما إصابات بليغة على كامل الجسم، وقدمت الإسعافات الأولية بعين المكان وتحويلهما إلى القاعة متعددة الخدمات بلدية المحمل.