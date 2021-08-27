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خنشلة: سقوط شاب في بئر ارتوازي

بقلم طالب بوزيان
خنشلة: سقوط شاب في بئر ارتوازي
سقوط شاب في بئر ارتوازي في خنشلة
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تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوحمامة، في ولاية خنشلة، مدعومة برافعة. لإنتشال جثة عشريني يدعي هشام ليتيم، والذي سقط في بئر عمقها يزيد عن 150 متر بمنطقة إيلماثن.

وقد الحادثة وقعت في حدود منتصف الليل، حيث أفادت مصادر “النهار” بان الضحية يعاني من اضطرابات نفسية.

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