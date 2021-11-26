خنشلة: سقوط غامض لإمرأة من الطابق الثالث بمسكنها
تعرضت سيدة تبلغ من العمر 26 سنة إلى إصابات خطيرة نتيجة سقوطها من الطابق الثالث من مسكنها العائلى بالمدينة الجديدة بولاية خنشلة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تنقلت مصالح الحماية المدنيةمباشرة بعد تلقيها بلاغ بسقوط إمرأة من الطابق الثالث. أين تم تحويل الإمرأة على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى احمد بن بلة. بالإضافة إلى ذلك قام الفريق الطبي الذي عاين المرأة ونظرا لخطورة إصابتها فقد تم تحويلها إلى مصلحة الإنعاش بذات المستشفى
من جهتها قامت مصالح الأمن المختصة بفتح تحقيق في ملغابسات الواقعة التي هزت الرأي العام بالولاية.
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خنشلة: العثور على سبعيني متفحما داخل مستودع منزله
إهتز سكان مدينة خنشلة ليلة الخميس إلى الجمعة على الساعة الواحدة ليلا بسبب حادثة مؤلمة. بعد أن تم العثور على جثة شخص مفحّم داخل مستودع بمسكنه الفردي.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بعد بلاغ باندلاع حريق داخل مستودع، وأثناء التدخل تم العثور على جثة شخص في العقد السابع من عمره متفحما داخل مستودعه. ليتم نقله الى مصلحة حفظ الجثث الى مستشفى أحمد بن بلة.
كما قامت مصالح الأمن المختصة إقليميا بفتح تحقيق حول ملابسات الحادثة المؤلمة.
العثور على جثة إمرأة ورجل في حالة حرجة
عثرت فرقة الوحدة الثانوية للحماية المدنية قايس بولاية خنشلة على جثة امرأة، ورجل في حالة حرجة داخل منزل في حي 17 جوان. كما تم نقل الرجل البالغ من العمر 41 سنة في حالة حرجة على جناح السرعة للمستشفى في خنشلة.
وحسب مصالح الحماية المدنية تم ايجاد موقد مشتعل وتبقى أسباب الحادثة مجهولة الى حين مواصلة التحقيقات من طرف المصالح الأمنية.
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