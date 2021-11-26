خنشلة: سقوط غامض لإمرأة من الطابق الثالث بمسكنها

تعرضت سيدة تبلغ من العمر 26 سنة إلى إصابات خطيرة نتيجة سقوطها من الطابق الثالث من مسكنها العائلى بالمدينة الجديدة بولاية خنشلة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تنقلت مصالح الحماية المدنيةمباشرة بعد تلقيها بلاغ بسقوط إمرأة من الطابق الثالث. أين تم تحويل الإمرأة على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى احمد بن بلة. بالإضافة إلى ذلك قام الفريق الطبي الذي عاين المرأة ونظرا لخطورة إصابتها فقد تم تحويلها إلى مصلحة الإنعاش بذات المستشفى

من جهتها قامت مصالح الأمن المختصة بفتح تحقيق في ملغابسات الواقعة التي هزت الرأي العام بالولاية.

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