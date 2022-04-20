خنشلة.. سقوط مميت لأربعيني من بناية في طور الانجاز ببلدية تاوزيانت

لقي مساء أمس شخص في الأربعينيات من العمر حتفه في عين المكان متأثرا بإصابته التي تلقاها على مستوى الرأس. عقب سقوطه من مسكن في طور الانجاز ببلدية تاوزيانت.

كما يتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 41 سنة، أب لطفلين سقط من الطابق الأول لمسكنه. حيث نقل بعد ذلك إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قايس وذلك لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جهتها، مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيق في الحادثة لمعرفة ملابساتها والأسباب المؤدية لها.