خنشلة.. سنتان حبسًا نافذًا لمؤطرة امتحان بتهمة محاولة تسريب موضوع “البيام” 

أفاد بيان لنيابة محكمة قايس بخنشلة أنه تم تسجيل قضية تتعلق بمحاولة نشر موضوع الامتحان النهائي للتعليم المتوسط “البيام”، من قبل شخص مكلف بتأطير الامتحان.

وأكد البيان أن المسماة (ص. س)، قامت بمحاولة نشر موضوع الامتحان النهائي باستعمال وسيلة اتصال عن بعد.

وأوضح البيان أنه بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم اليوم 3 جوان 2025 تقديم المشتبه فيها أمام النيابة. وإحالة القضية على محكمة الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري.

حيث صدر حكم يقضي بـ سنتين حبسًا نافذًا، وغرامة مالية نافذة قدرها 250 ألف دينار جزائري، مع مصادرة المحجوز.