خنشلة..سيدة مصابة بكورونا تلد بعد 10 سنوات من الإنتظار

نجح فريق طبي متخصص في أمراض النساء والتوليد بمستشفى خنشلة، في توليد سيدة مصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت مصادر النهار أونلاين، أن السيدة تعاني من ارتفاع ضغط الدم وكذا سكري الحمل، ضف إلى ذلك عانت من عقم لمدة 10 سنوات، وبعد يومين من مكوثها بمصلحة الحمل الخطير ظهرت عليها اعراض فيروس كورونا.

هذا وتلقت المريضة الخدمات الصحية اللازمة في قاعة العزل و تم استدعاء الطبيبة المختصة في الامراض المعدية الطبيبة قوميدان، وتم إجراء فحص (تحليلPCR) في انتظار نتائج التحليل.

وبالرغم من تعقد حالتها الصحية، إلى أن الطبيب المختص في أمراض وتوليد النساء المناوب أصر على إجراء العملية التي كللت بالنجاح.

وقد اجريت العملية في ظروف وقائية جيدة، حيث تم توفير للفريق المناوب الالبسة الوقائية، وكذا توفير التجهيزات اللازمة لحماية المريضة ومولودها لضمان عملية ناجحة،

وكذا حماية الطاقم الطبي والشبه طبي من انتقال العدوى، لأن توفر الوسائل الوقائية وكل المستلزمات يلعب دورا مهما في العمل بجد واخلاص خاصة في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها مؤخرا.