خنشلة: سيول الأمطار تغمر عشرات المساكن وتتسبب في خسائر مادية في بعض البلديات

تسببت سيول الأمطار الرعدية، التي تساقطت بعد ظهر يوم الاثنين، في غمر عشرات المساكن وخسائر مادية للفلاحين وتعطيل حركة المرور ببلدية طامزة بولاية خنشلة.

وقد تم تسجيل تسرب لسيول الأمطار داخل عشرات المنازل بحي 30 سكنا ببلدية بذات الجماعة المحلية بسبب انسداد البالوعات والمجاري المائية، في الوقت الذي لم يتم تسجيل خسائر بشرية، حسب ما أكدته مصالح الحماية المدنية.

وقام سكان هذا الحي برفقة عناصر الحماية المدنية بتصريف المياه من داخل المساكن المتضررة والعمل على تصريف المياه الراكدة عبر الشوارع الرئيسية للبلدية لتسهيل حركة المرور بالنسبة للراجلين و المركبات.

كما تسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط كميات معتبرة من الأمطار بذات البلدية في تجمع كميات كبيرة من المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية والملعب البلدي لمدينة طامزة، الذي غطت تماما الأمطار المتساقطة أرضية ميدانه.

وتم تسجيل خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية بالمستثمرات الفلاحية عبر إقليم هذه البلدية التي تشتهر بالأشجار المثمرة بسبب التساقط الكثيف لحبات البرد.